Caïn و Muchi présente Warda وردة avec SANA & Sang9, 20 janvier 2023, Marseille.

Caïn و Muchi présente Warda وردة avec SANA & Sang9 Vendredi 20 janvier, 20h00 Makeda

7 / 10€

♫♫♫

IG :

SANA (Marseille) – djset

Une des nouvelles arrivées sur Marseille, SANA a laissé un sillage de dancefloors dévastés à travers le Royaume-Uni et l’Espagne. Avec des racines à Londres et Madrid, SANA maîtrise l’approche du DJing en fusionnant footwork, jungle, reggaeton et club musique globale.

Avec une résidence nouvelle à Ola Radio (Marseille) et de récentes apparitions sur Radio Flouka (Paris), Jerome Sound (USA), Deep Cover (UK), SANA a rapidement confirmé sa place au panthéon des selectors les plus influent.es de la scène régionale.

Soundcloud :

IG :

SANG9 (Marseille) – djset

Perfusion de basses graveleuses pour une émulsion sanguine calibrée entre 140 et 160 battements, Sang 9 oscille entre dubstep/trap/grime/jungle, évoluant dans un univers poreux et vibrant sur des subs et wobbles en provenance d’outre-manche. On l’aperçoit sur les ondes de Radio Grenouille et de Nowhere Radio.

Soundcloud :

IG :

Identité visuelle par Lauris Gallibour

——————————————

20h – 20h – SANA – djset

22h – 23h – CAÏN و MUCHI – live

23h – 01h – SANG9 – djset

——————————————

INFOS PRATIQUES :

PAF : 7€ pour adhérent.e.s du Makeda, sinon 10€

Horaires : 20h à 1h

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

ADHÉSION

L’adhésion à Orizon Sud est valable un an, elle vous donne accès à un tarif réduit, vous pouvez adhérer en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud

DON’T FORGET

Si vous êtes victime ou témoin d’un comportement inapproprié merci de prévenir le staff au plus vite. Toute personne ne respectant pas les règles de vivre ensemble et de respect sera immédiatement exclue.

