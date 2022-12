Moon Squad Vendredi 13 janvier 2023, 22h30 Makeda

7 / 10€

♫♫♫

Moon Squad est un collectif de DJs et d’organisation de soirée créé en 2018. Moon Squad s’est fondé avec la volonté d’organiser des free parties avec une proposition musicale alternative à la techno. Dancehall, Baile Funk, Hip Hop, Uk Funky, Grime, Neo Perreo, Footwork… sont au programme des soirées du collectif. Une même ligne directrice s’applique à chacune des missions du collectif : qualité, diversité et éclectisme. A chaque départ collectif, l’équipage a pour objectif de créer pour ses passager·es une ambiance de respect, de solidarité et de partage.

Ecouter :

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

️ Tarif Adhérent : 7€ · Tarif Plein : 10€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE ADHÉSION

L’adhésion à Orizon Sud est valable un an, elle vous donne accès à un tarif réduit, vous pouvez adhérer en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-13T22:30:00+01:00

2023-01-14T02:00:00+01:00

