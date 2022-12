Miae + Paul Pesty + Serge de York Makeda, 12 janvier 2023, Marseille.

Miae + Paul Pesty + Serge de York Jeudi 12 janvier 2023, 20h00 Makeda

8€

? Paul Pesty {Chanson folk}

Paul Pesty fait de la musique qui ne donne pas envie de danser. Et il le vit bien. Parce que c’est un auteur-compositeur-interprète qui sait raconter des histoires. Chanson française inspirée par l’intimisme d’Elliott Smith autant que par la poésie de René Char, sa musique est folk et délicate comme une confidence.

? Miae. {Pop française alternative}

Miae. jeune chanteuse de 26 ans nous offre une voix cristalline, tantôt feutrée de velours, tantôt parsemée de grains souls sur des prods électros et intemporelles. Tout commence avec son premier featuring avec Clem Beatz “Way Out” paru chez Kitsuné. Après plusieurs collaborations, Miae décide d’écrire pour elle et lance son projet solo avec des textes en français. Sa musique prend vie à travers toutes ses influences: R’n’B des années 2000, Soul Music ou encore Pop Urbaine actuelles. C’est dans les rencontres que le futur se crée. Miae vous invite à suivre cette nouvelle aventure avec son nouveau titre Songe.

INFOS PRATIQUES

? Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

? Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

? Tram : Le Camas / Eugène Pierre

?️ Tarif unique : 8€

? CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE ADHÉSION

L’adhésion à Orizon Sud est valable un an, elle vous donne accès à un tarif réduit, vous pouvez adhérer en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud

