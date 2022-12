Cyril Benhamou et Jack de Marseille se retrouve pour une association originale et une des collaborations les plus inattendues du moment, à mi chemin entre le dj set et le live, les deux artistes se livrent à un dialogue à bâtons rompus.Deux univers et deux parcours différents, qui en en live ne font qu’un.Jack de Marseille, fort de son immense expérience et Cyril Benhamou, artiste incontournable et lâché en totale liberté…immanquable.Ce sera un coup de grands maîtres, élégant, franc et direct qui se jouera en ce premier mois de l’année.

Cyril Benhamou(r) • Keyboards, flute, fx

Grand organisateur des soirées GRABUGE, Cyril Benhamou(r) ne cesse d’affirmer une identité hors norme dans le paysage musical actuel. Artiste incontournable, Cyril rassemble et fédère toute la scène la plus passionnante du moment.

Suivre : https://www.instagram.com/cyrilbmusic/

Jack de Marseille • dj set

Il est, depuis 25 ans, un maître du dance-floor. Il est résolument, inconditionnellement, l’homme consacré meilleur DJ français par les premiers magazines spécialisés. Il s’aventure toujours et déroute parfois, entrelace les rythmiques, confronte les énergies, varie températures et colorations. D’un mix à l’autre. Parfois même au cours d’un seul.

Ecouter : https://l.instagram.com/…

Suivre : https://www.instagram.com/jackdemarseille/

Dirty Cut (première partie)

Comme leur nom indique, Les DirtyCute jouent sur les contrastes et les ambivalences, tout en gardant une étonnante homogénéité stylistique et sonore : le coté dirty ou plutôt organique qui découle directement de leur passé de musiciens de jazz confirmés se mêle allègrement aux mélodies pop très cute et aux productions soignées, car depuis des années ils portent également la casquette de compositeur/producteur dans des multiples projets.

Ces trois musiciens, dotés d’une forte expérience musicale sur la scène nationale et internationale, se retrouvent dans une quête artistique commune, sans concessions et leur collaboration était inévitable.

Leur premier EP sortira mi 2023.

Ecouter : https://soundcloud.com/user-786994897

Suivre : https://instagram.com/dirty.cute?igshid=YmMyMTA2M2Y=

Achetez vos préventes et découvrez les futurs évènements du Makeda ici : https://dice.fm/venue/le-makeda-2bdp

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

️ PREVENTE : Tarif Adhérent : 7€ · Tarif Plein : 10€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

ADHÉSION

L’adhésion à Orizon Sud est valable un an, elle vous donne accès à un tarif réduit, vous pouvez adhérer en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-07T21:00:00+01:00

2023-01-08T00:30:00+01:00