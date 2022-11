Un Noël des Familles Makeda, 16 décembre 2022, Marseille.

Un Noël des Familles Vendredi 16 décembre, 22h00 Makeda

A partir de 10€

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille

Maraboutage & le Makeda présentent

Un Noël des Familles

Vendredi 16 Décembre 2022 de 22h-04h Une petite teuf de Noël pour récolter des fonds et des jouets en soutien à trois associations Marseillaises : Ramina, la tribu de meinado & MAAVAR Marseille.

Au programme, Maraboutage All Starz & leurs invités surprises pour vous faire transpirer sur le Dancefloor

Entrée sous forme de Dons : 10€ et plus si affinités l’intégralité des recettes et des dons de jouets seront reversées aux trois Associations Marseillaises :

• Association MAAVAR Marseille – restaurant solidaire / accueil famille enfants ( 0 à 15 ans ) – Besoin de cadeau de noël

• Association Ramina, Accueil des Enfants Non Accompagnés – ( 13 à 17 ans ) – Besoin financier / Besoin de cadeau de noël

– La tribu de Meinado / Lieu d’accueil parents enfant -( 3 à 15 ans ) Besoin financier / Besoin de cadeau de noël

* du 12 au 16 décembre le Makeda réceptionnera vos jouets de 17h00 à 20h00.

Prévente : https://link.dice.fm/maraboutage_event

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE



