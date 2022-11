Serane Makeda Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫RAP♫ Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://dice.fm/venue/le-makeda-2bdp »}, {« link »: « https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud »}] Serane & Clear Waters Productions présentent le Je t’aime Prise Musique Tour !

Serane, est un rappeur français d’origine argentine, né en 1999. Il est également modèle et créateur du pop up store Samostore Paris. Opérant dans un sous-genre musical peu représenté en France, la plug music, Serane s’est élevé courant 2020 comme un des porte-étendards de son style, en se faisant remarquer par divers médias spécialisés.

Retrouvez le pour la première fois à Marseille le 14 Décembre prochain pour un show qui s’annonce déjà mémorable.

Achetez vos présentes et découvrez les futurs évènements du Makeda ici : https://dice.fm/venue/le-makeda-2bdp

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

️ PREVENTE : Tarif Adhérent : 16€ · Tarif Plein : 18€

️ SUR PLACE : Tarif Adhérent : 18€ · Tarif Plein : 20€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE ADHÉSION

L’adhésion à Orizon Sud est valable un an, elle vous donne accès à un tarif réduit, vous pouvez adhérer en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud

