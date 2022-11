La Boum du Samedi soir Makeda, 10 décembre 2022, Marseille.

La Boum du Samedi soir Samedi 10 décembre, 22h00 Makeda

A partir de 7€

♫CLUBBING♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

La BOUM du Samedi, c’est un peu la récréation des adulescents (comprendre « les adultes pas tout à fait sortis de l’adolescence »)

C’est aussi LE rendez-vous incontournable des soirées marseillaises, celui qui fait boom boom dans ton coeur et secoue ta boite cranienne – et ton popotin par la même occasion

Et pas n’importe lequel, celui des années 90, celui qui nous a fait vibrer et chanter dans nos chambres d’ados! Souviens toi face à ton miroir à refaire comme tes stars du top 50

On te propose de revivre ces moments taille XXL et – merveille – sans appareil dentaire ni boutons d’acné.

Alors viens nous le montrer un samedi par mois au Makeda.

Promis ca reste entre nous!

Tous les mois, un karaoké spécial tubes des années 90 suivi d’un DJ set blagueur et survitaminé

Infos pratiques

Karaoké de 22h00 à minuit

90’s Party jusqu’à 3h30 – DJ SET

Achetez vos présentes et découvrez les futurs évènements du Makeda ici : https://dice.fm/venue/le-makeda-2bdp

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

️ Tarif Adhérent : 7€ · Tarif Plein : 10€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

ADHÉSION

L’adhésion à Orizon Sud est valable un an, elle vous donne accès à un tarif réduit, vous pouvez adhérer en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud



