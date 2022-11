Château Bruyant 10 Years Birthday Makeda Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Château Bruyant 10 Years Birthday Makeda, 9 décembre 2022, Marseille. Château Bruyant 10 Years Birthday Vendredi 9 décembre, 21h30 Makeda

A partir de 7€

♫♫♫ Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://dice.fm/venue/le-makeda-2bdp »}, {« link »: « https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud »}] Le label Chateau Bruyant viens fêter ses 10 ans, au Makeda le 9 décembre prochain !

Fondé par une équipe de passionnés autour de Tambour Battant et Niveau Zero, Château Bruyant a pour vocation de diffuser une musique électronique exigeante. De la Bass Music au sens large, du Dubstep à la Global Bass en passant par le HipHop, la House ou la Drum and Bass ….

Un seul critère : la Qualité !

Retrouvez les artistes du label autour des fondateurs Niveau Zero et Tambour Battant pour cette soirée inédite ! Achetez vos présentes et découvrez les futurs évènements du Makeda ici : https://dice.fm/venue/le-makeda-2bdp

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

️ PREVENTE : Tarif Adhérent : 8€ · Tarif Plein : 10€

️ SUR PLACE : Tarif Adhérent : 10€ · Tarif Plein : 13€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE ADHÉSION

L’adhésion à Orizon Sud est valable un an, elle vous donne accès à un tarif réduit, vous pouvez adhérer en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T21:30:00+01:00

2022-12-10T02:00:00+01:00

