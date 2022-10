PAPA ROOSTER Makeda, 26 novembre 2022, Marseille.

PAPA ROOSTER Samedi 26 novembre, 20h30 Makeda

♫SOUL FUNK♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

PAPA ROOSTER

« Big band » local arpentant les scènes marseillaises et régionales depuis plus de 10 ans, PAPA ROOSTER déboule enfin au MAKEDA avec ses 10 musiciens et chanteuses survoltés et dopés au groove et à la bonne humeur, pour une soirée explosive placée sous le signe de la soul, du funk et de la pop. A ne pas manquer !

► LE LIEU :

Le Makeda

103 rue Ferrari,

13005 Marseille



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-26T20:30:00+01:00

2022-11-26T23:30:00+01:00