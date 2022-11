RASPUTIN #5 : DIVINE Makeda, 25 novembre 2022, Marseille.

RASPUTIN #5 : DIVINE Vendredi 25 novembre, 22h00 Makeda

10 / 12€

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

RASPUTIN toujours plus brillante, toujours plus étincelante, toujours plus DIVINE (tu peux aussi le prononcer DivAÏne) !

Le 25 novembre, c’est le moment de mettre en valeur tous les dons que les déesses et les dieux t’ont donné. Tout droit descendu du paradjis (ou sorti de ta caravane en robe rouge) tu vas TE faire .

Rorre Ecco, notre sainte DJ, toujours fidèle au poste, nous transportera sur un nuage disco, vers un ciel étoilé, où les boules à facettes scintillantes formeront des constellations et présages de miracles heureux.

C’est la soirée où on se fait plaisir, en compagnie des autres mais surtout en symbiose avec soi-même.

Alors auréole-toi de tes plus belles gloires, de ta pureté (ou pas) et de ta douceur.

L’ ENTRÉE à LA RASPUTIN :

Il n’y a pas de prévente en ligne mais un système de LISTE très simple :

1. Tu indiques que tu participes à l’événement Facebook

2. Inscris ton PRÉNOM + NOM et celui d’1 ami.e MAXIMUM (prénom + nom obligatoire, tag fb privilégié pour une meilleure visibilité) EN PUBLICATION (onglet Discussion) de l’event fb avant le vendredi 25 novembre à 12h !

3. Tu te présentes devant le physio, avec ton super look pour la soirée (thème : DIVINE), ton énergie et ta bonne humeur, qui vérifiera la liste.

4. Tu payes ensuite ton entrée en CASH (please appoint plus que bienvenu) :

10€* AVANT MINUIT

12€* ENSUITE

(CASH uniquement en caisse. la carte est acceptée au bar).

Nous te conseillons de venir à TÔT, le nombre de places du Makeda étant limitées.

Petit Rappel :

Prenons soin de soi et des autres

Nous sommes accueillis par le Makeda qui est une salle de spectacle. Pour le respect de tous, nous conseillons de connaître ses limites concernant ses consommations pour éviter tout débordement ou mise en danger de soi-même. Venir en aide à une personne que tu sens en difficulté est une preuve d’amour et de bienveillance. N’hésite pas à t’adresser au staff ou aux personnes autour de toi si une aide quelconque est nécessaire. Évitons tous ensemble de se mettre en danger.



