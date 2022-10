Sidi Wacho Jeudi 10 novembre, 20h30 Makeda

A partir de 10€

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Sidi WachoIls sont originaires de Lille, de Roubaix, de Valparaiso du Chili, mais ils revendiquent haut et fort qu’ils sont partout chez eux. Et c’est dans une ambiance très festive « cumbia-hip-hop-balkan », que la caravane Sidi Wacho, composée de deux MC’s, d’un trompettiste, d’un accordéoniste et d’un percussionniste, s’installe bruyamment pour nous rappeler à chaque instant que « El pueblo unido jamas sera vencido ».Écouter : https://www.youtube.com/watch?v=Xlr0gOImgBQ Suivre : https://www.instagram.com/sidi_wacho/

Chu Chi Cha (première partie)

Ce groupe franco-chilien, composé d’un puissant duo d’instrumentistes et chanteurs vous feront découvrir leur univers envoutant mêlant musiques électroniques, cumbia et plus si affinités.

Écouter : https://www.youtube.com/channel/UC0pr3ndaykkRyo-knrfHFPw

Suivre : https://www.instagram.com/chuchicha.oficial/?hl=es



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-10T20:30:00+01:00

2022-11-10T23:59:00+01:00