DR. FEELGOOD + Silver Balls Makeda, 28 octobre 2022, Marseille.

DR. FEELGOOD + Silver Balls Vendredi 28 octobre, 20h30 Makeda

17 / 22€

DR. FEELGOOD (Rhythm & Blues)

Formé à Canvey Island dans l’Essex au début des années 1970, Dr. Feelgood reste l’un des groupes de rhythm and blues live les plus populaires et les plus excitants au monde.

Le style brut et sans compromis de leur show se retrouve sur l’album Stupidity qui a immédiatement pris la première place des charts britanniques.

Dr. Feelgood a également connu un succès mondial avec une série de singles à succès dont Roxette, Back in the Night, Milk and Alcohol, Down at the Doctors, She Does it Right, Going Back Home et See You Later Alligator – grâce à qui le groupe eut son premier disque d’or.

Le dernier album avec Lee Brilleaux – Down at the Doctors, a été enregistré en direct au Dr. Feelgood Music Bar sur Canvey Island, (maintenant le site de l’hôtel Oysterfleet) seulement deux mois avant sa mort.

Le line-up actuel est : Kevin Morris à la batterie et Phil Mitchell à la basse , le retour du légendaire Gordon Russell à la guitare, et Robert Kane (anciennement des Animals) qui les a rejoint en 1999.

Le film Oil City Confidential de Julien Temple sorti le 2 février 2010 raconte l’histoire des années de formation du groupe avec l’ère Wilko Johnson.

En mai 2011 sort la réédition numériquement remasterisée de Chessmasters sorti à l’origine en 2000 sur EMI Records … l’hommage du groupe au label Chess, qui représente plusieurs des meilleurs artistes de blues du 20ème siècle et le premier album de Dr Feelgood avec Robert au chant.

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

️ Tarif Adhérent : 17€ · Tarif Plein : 22€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

ADHÉSION

L’adhésion à Orizon Sud est valable un an, elle vous donne accès à un tarif réduit, vous pouvez adhérer en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud



