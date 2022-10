Degeyter (Punk)A la manière d’une Maria Callas en costume de Terminator, mêlant lyrisme saturé et riffs dévastateurs, DEGEYTER incarne le spectre conquérant des diagonales et des zones d’ombre. On y trouvera à la fois l’élégance provocatrice du cabaret punk, la violence du métal, l’énergie politique du post hardcore de Washington DC, et la flamboyance d’un glam anglais décadent.

F.U.R (Punk)

F.U.R est un quatuor à mi-chemin entre digital et acoustique, punk furieux et incantations provençales, le tout syncopé par une rythmique post-industrielle. Composé de Charly Kochowsky, Jean-François Aragon, Benjamin de Sainte Marie et Clément Ghanem, F.U.R entremêle les sons digitaux et acoustiques sur des boucles intemporelles ; quant au chant : la langue sacrée provençale alterne avec le vernaculaire français pour sublimer la force de la musique radicale dite de tradition populaire.

Écouter : https://www.youtube.com/channel/UC4uKMxayZjzmAhVpQgniA4g

Suivre : https://www.facebook.com/FurCroia

De La Crau (Rock, Folk & Punk)

DE LA CRAU est un trio marseillais aux influences Rock, Folk, Punk, mâtiné de poésie moderne. Un univers sobre, à la puissance contenue, des mélodies traversées de poésies aux mille visages. La musique aux influences rocks et la voix puissante s’élèvent entre mandole (acoustique ou électrique), guitare (en alternance), batterie et contrebasse pour revendiquer l’alliance entre héritages occitan, méditerranéen et musique actuelle.

Écouter : https://www.youtube.com/channel/UC10wXVMpBPq04KeF6oR0uzA

Suivre : https://www.facebook.com/delacraumusic

INFOS PRATIQUES

️ Tarif Adhérent : Gratuit · Tarif Plein : 5€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

ADHÉSION

L’adhésion à Orizon Sud est valable un an, elle vous donne accès à un tarif réduit, vous pouvez adhérer en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-27T20:00:00+02:00

2022-10-27T23:59:00+02:00