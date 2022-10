La Boum du Samedi w/ Clairon Makeda Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

La Boum du Samedi w/ Clairon Makeda, 15 octobre 2022, Marseille. La Boum du Samedi w/ Clairon Samedi 15 octobre, 22h00 Makeda

10 / 7€

♫CLUBBING♫ Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/clairon45t/ »}] Nouvelle saison, nouveau visuel pour le retour de LA BOUM, réalisé par Zorgy Zorg !

Toute la team vous donne rendez-vous samedi 15 octobre pour une boum bien huilée à base de karaoké et dj set.

Préparez-vous car à partir de minuit on range les micros pour faire place à la danse avec un DJ Set explosif de Clairon. Clairon

À l’affût de tubes éternels et de perles oubliées qu’elle chine au fil du temps, LAURA garnit sa discothèque de plusieurs milliers de 45 tours

sans craindre la faute de goût : une madeleine de Proust régressive ou

une pépite rare ? Elle trouvera tôt ou tard sa place au cœur de ses setsiconoclastes où l’improvisation est gage de sincérité.

Suivre : https://www.facebook.com/clairon45t/ En Partenariat avec Nostalgie Provence INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

️ Tarif Adhérent : 7€ · Tarif Plein : 10€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-15T22:00:00+02:00

2022-10-16T04:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Makeda Adresse 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Makeda Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Makeda Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

La Boum du Samedi w/ Clairon Makeda 2022-10-15 was last modified: by La Boum du Samedi w/ Clairon Makeda Makeda 15 octobre 2022 Makeda Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône