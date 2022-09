BEATitude w/2SMILE-EVE DAHAN-L’ATOMISTE Makeda, 7 octobre 2022, Marseille.

BEATitude w/2SMILE-EVE DAHAN-L’ATOMISTE Vendredi 7 octobre, 23h00 Makeda

♫♫♫

Makeda 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Marseille 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « 2smile », « cache_age »: 86400, « description »: « ud83dude43 TIME TO SMILE ud83dude42 », « type »: « rich », « title »: « 2smile », « thumbnail_url »: « https://i1.sndcdn.com/avatars-y6yXLLLrfXNNme22-Xyryrg-t500x500.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://soundcloud.com/2smilemusic », « thumbnail_height »: 500, « author_url »: « https://soundcloud.com/2smilemusic », « thumbnail_width »: 500, « html »: «



https://www.instagram.com/2smile_music https://soundcloud.com/2smilemusic EVE DAHAN (BEATitude / SMB Records)

https://soundcloud.com/eve-dahan

https://www.instagram.com/eve_dahan_dj/ L’ATOMISTE (Ambassade Audio / Electronic Meeting)

https://www.mixcloud.com/L_Atomiste

https://soundcloud.com/latomiste

https://www.instagram.com/latomiste/ BEATITUDE : https://www.facebook.com/eve.dahan.beatitude INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

️ Tarif Adhérent : 7€ · Tarif Plein : 10€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE ADHÉSION

L’adhésion à Orizon Sud est valable un an, elle vous donne accès à un tarif réduit, vous pouvez adhérer en ligne : https://tinyurl.com/adhesion-orizon-sud

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-07T23:00:00+02:00

2022-10-08T03:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Makeda Adresse 103 rue Ferrari, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Makeda Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Makeda Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

BEATitude w/2SMILE-EVE DAHAN-L’ATOMISTE Makeda 2022-10-07 was last modified: by BEATitude w/2SMILE-EVE DAHAN-L’ATOMISTE Makeda Makeda 7 octobre 2022 Makeda Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône