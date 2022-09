Matteo (Chinese Man) & DJ Pone + Toksa Makeda, 1 octobre 2022, Marseille.

Matteo (Chinese Man) & DJ Pone + Toksa Samedi 1 octobre, 20h30 Makeda

13 / 10€

Suite à un report, on attendait Matteo (Chinese Man) & DJ Pone depuis décembre 2022, ils vont -enfin- jouer chez nous ! Préparez vous à danser et vibrer toute la nuit. Découvrez en premier partie le rappeur burkinéen Toksa.

Matteo -Chinese Man- (Electro/Hip-Hop)

DJ, producteur et membre co-fondateur du groupe Chinese Man, Matteo oscille entre le Hip-Hop et l’Électro, l’Amérique du Sud, l’Inde et la Turquie, les sonorités d’hier et les pépites rafraîchissantes d’aujourd’hui…

DJ Pone (Electro/Hip-Hop)

DJ Pone créé des ponts entre le monde du rap et celui de l’electro depuis plus de vingt ans. Passé par la Case Birdy Nam Nam, l’artiste mène maintenant sa barque en solo. Un esprit d’indépendance qui ne l’empêche pas de multiplier les projets et les collaborations.

Première partie : Toksa (Afro, Trap et Rap burkinabè)

TOKSA, est un jeune artiste rappeur Burkinabè. Actif depuis 2016, année où il rencontre ses premiers succès sur les réseaux sociaux avec une série de freestyles. Armé de passion, d’endurance et de détermination, TOKSA enchaîne ensuite une série de singles qui séduisent tous le public. En février 2020, il sort son premier album « Volontaire ».

INFOS PRATIQUES

Le Makeda · 103 rue Ferrari · 13005 Marseille

Metro : Notre Dame du Mont / Noailles

Tram : Le Camas / Eugène Pierre

️ Tarif Adhérent : 10€ · Tarif Plein : 13€

CB NON ACCEPTÉE À L’ENTRÉE

ADHÉSION

