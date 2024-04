Makeathon EC2U QG Habitudes de vie – Sport Santé Chasseneuil-du-Poitou, lundi 6 mai 2024.

Makeathon EC2U Prêt à relever des défis ? Rejoins-nous les 6-7 mai 2024 pour collaborer avec des étudiants, chercheurs, professionnels et citoyens pour imaginer des solutions répondant aux enjeux de notre société. 6 et 7 mai QG Habitudes de vie – Sport Santé Gratuit, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-06T14:00:00+02:00 – 2024-05-06T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-07T08:30:00+02:00 – 2024-05-07T17:00:00+02:00

✨ Prêt à relever des défis et à développer des projets innovants ?

Inscris-toi à partir du 8 avril pour réinventer l’avenir au Makeathon EC2U !

Formulaire d’inscription : https://forms.office.com/e/8zwGkNKhY5

Site web du Makeathon : https://ec2u.eu/makeathon/

Le Makeathon EC2U a pour but de réunir des étudiants, chercheurs, professionnels et citoyens des villes de l’Alliance d’Universités européennes EC2U afin de développer des solutions innovantes afin de répondre à des défis, contribuant à un futur plus juste et durable.

Il y a deux manières de participer :

– Faire partie d’une équipe locale

QG Sport Santé, campus du Futuroscope

️En français (un membre de l’équipe doit pouvoir présenter en anglais si le projet est sélectionné pour la finale européenne)

– Faire partie d’une équipe européenne

En ligne

️En anglais

Les défis proposés sont liés à 4 thématiques inspirées par les Objectifs de Développement Durable de l’ONU :

Bonne santé et bien-être

Diversité et inclusion

Nature et développement durable

️Paix et démocratie

L’équipe poitevine gagnante présentera son projet devant des représentants de la Commission Européenne et de la communauté académique le 11 juin 2024 à Poitiers.

Cet événement est organisé dans le cadre du projet RI4C2 de l’Alliance EC2U, financé par le programme Horizon Europe de l’Union Européenne.

Innovation EC2U