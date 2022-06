Make Noise Fest 4 Angresse, 16 juillet 2022, Angresse.

Make Noise Fest 4 chez Kontainer 1074, route de Capbreton, Angresse

2022-07-16 18:00:00 – 2022-07-16 02:00:00 chez Kontainer 1074, route de Capbreton,

Angresse 40150

EUR Programmation pluridisciplinaire de folie : musique, performances, ateliers DIY (sur inscription), surprises…

ATELIERS DIY (sur inscription (14h->17h) : Atelier « Répare ta planche de surf », atelier fabrication d’objets en impression 3D, »Modélise et imprime ton objet », atelier céramique « fabrique ton objet »(samedi 9 juillet)

18h: Spectacle vivant: CIE RU, Samuel et Yan, théâtre-danse, arts de la rue.

Musique: ORANGE DREAM (pop rock, Lille), VENDETTAS (post rock, UK), JEAN-PAUL (electropop frontale, Nantes), DJ COSMIC GIRL (Capbreton)

Foodtruck : Soul Kitchen

Bar: Boissons locales

Et comme à l’accoutumée, l’équipe sera là pour des jeux et des surprises !

On vous attend avec impatience !

Tous à vos agendas ! Le génialissime « Make Noise Fest 4 », festival annuel d’Androphyne*Kontainer aura lieu le samedi 16 juillet 2022 chez Kontainer. « Tu viens cette année c’est série b, bébé !

Programmation pluridisciplinaire de folie : musique, performances, ateliers DIY (sur inscription), surprises…

ATELIERS DIY (sur inscription (14h->17h) : Atelier « Répare ta planche de surf », atelier fabrication d’objets en impression 3D, »Modélise et imprime ton objet », atelier céramique « fabrique ton objet »(samedi 9 juillet)

18h: Spectacle vivant: CIE RU, Samuel et Yan, théâtre-danse, arts de la rue.

Musique: ORANGE DREAM (pop rock, Lille), VENDETTAS (post rock, UK), JEAN-PAUL (electropop frontale, Nantes), DJ COSMIC GIRL (Capbreton)

Foodtruck : Soul Kitchen

Bar: Boissons locales

Et comme à l’accoutumée, l’équipe sera là pour des jeux et des surprises !

On vous attend avec impatience !

androphyne*kontainer

chez Kontainer 1074, route de Capbreton, Angresse

dernière mise à jour : 2022-06-03 par