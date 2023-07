Maxime Douillet, entre art, design et psychiatrie Make it Marseille, 108 rue Breteuil, 13006 Marseille Marseille, 26 septembre 2023, Marseille.

Maxime Douillet, entre art, design et psychiatrie Mardi 26 septembre, 19h00 Make it Marseille, 108 rue Breteuil, 13006 Marseille 50 places maximum

Grâce à Rouvrir le monde, dispositif créé par la Drac Provence-Alpes-Côte d’Azur dans le cadre de l’Été culturel, Marseille Design Méditerranée a initié en 2023 une résidence d’artiste-designer à destination du champ hospitalier.

Avec l’aide de l’association Inter Parcours Handicap 13, elle a ainsi pu mettre en relation Maxime Douillet avec la Maison d’Accueil Spécialisée de l’Hôpital psychiatrique Édouard Toulouse, située dans le 15e arrondissement de Marseille. En immersion deux jours fin avril dernier, l’artisan-designer a déjà pu amorcer des réflexions et établir à partir d’un journal de bord, un cahier des charges spécifique à la vie du lieu.

Lors de sa résidence de deux semaines en septembre prochain, Maxime Douillet pourra au gré des échanges avec le personnel soignant, les patients et leur famille, se concentrer sur la conception d’objets et d’espaces. Son but : fédérer les différents acteurs du projet pour les aider à créer un nouvel environnement qui soit tout aussi fonctionnel qu’agréable et lénifiant.

Au cours de la France Design Week, Maxime Douillet est invité le temps d’une soirée chez Make it Marseille, à revenir sur son expérience d’intervenant à la MAS de l’Hôpital psychiatrique Édouard Toulouse.

Rendez-vous donc le 26 septembre prochain pour la présentation de son travail, dans une dynamique d’échanges et de partages entre design, art et psychiatrie.

Make it Marseille, 108 rue Breteuil, 13006 Marseille 108 rue Breteuil, 13006 Marseille Marseille 13006 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 91 48 23 53 https://www.makeitmarseille.com/ Acteur de la transition, Make it Marseille accompagne le changement au travers de multiples activités grâce à un lieu, un écosystème, des machines numérique et un accompagnement vers de la co-construction où les compétences intellectuelles, émotionnelles, créatives, sensorielles sont présentes. Se transformer et développer dans le mouvement, en testant, en faisant, en donnant sens et en agissant pour soi, pour les autres et pour la planète !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-26T19:00:00+02:00 – 2023-09-26T21:30:00+02:00

2023-09-26T19:00:00+02:00 – 2023-09-26T21:30:00+02:00

© Maxime Douillet