Vente de matériaux de seconde main! Make ICI Wasquehal Wasquehal Catégories d’Évènement: Nord

Wasquehal Vente de matériaux de seconde main! Make ICI Wasquehal Wasquehal, 7 octobre 2023, Wasquehal. Vente de matériaux de seconde main! Samedi 7 octobre, 10h00 Make ICI Wasquehal Entrée libre, ouvert à tous.tes Vous avez des projets de travaux ? Un peu de bricolage à faire ?

Plutôt que d’acheter neuf et parfois en trop grande quantité, venez le samedi 7 octobre à la 1ère édition de la recyclerie éphémère organisée par l’association Pousses d’Artisans ️♻️

Vous y retrouverez des matériaux de qualité issus de surplus de fin de chantiers ou de rénovation. Petits prix garantis!

Détail des matériaux à retrouver le jour J sur notre page Facebook :

https://www.facebook.com/events/562046992656550 Make ICI Wasquehal 14, avenue Jean-Paul Sartre 59290 WASQUEHAL Wasquehal 59290 Le Capreau Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/events/562046992656550 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Nord, Wasquehal Autres Lieu Make ICI Wasquehal Adresse 14, avenue Jean-Paul Sartre 59290 WASQUEHAL Ville Wasquehal Departement Nord Lieu Ville Make ICI Wasquehal Wasquehal latitude longitude 50.673289;3.135474

Make ICI Wasquehal Wasquehal Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/wasquehal/