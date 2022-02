Makala – Rock School Barbey Rock School Barbey Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Par respect pour son art et pour son public, **Makala**, uniquement accompagné de son DJ, **Sebastien Loopes**, donnera tout ce qu’il peut et plus encore pour que chaque personne présente reparte avec ce sentiment d’avoir assisté à un concert légendaire. **L’histoire est en route, êtes vous prêt à la voir passer par votre salle ?**

20€ (Prévente) / 23€ (Sur place)

Sur scène il est difficile de faire plus intense. Makala qui chante sa liberté depuis toujours défendra son nouvel album dès le printemps 2022. Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde

