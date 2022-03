Makada, balade au coeur du Soudan à l’Est de Paris Bibliothèque Václav Havel Paris Catégories d’évènement: île de France

Makada, balade au coeur du Soudan à l’Est de Paris Bibliothèque Václav Havel, 28 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 28 mai 2022

de 15h00 à 17h00

gratuit

La bibliothèque Václav Havel et l’association Bastina vous proposent une découverte du quartier La Chapelle à travers le prisme de la migration soudanaise Proposée par l’association Baština, cette balade est l’occasion d’évoquer les migrations récentes dans ce vieux quartier parisien entre 18ème et le 19ème arrondissement de Paris, à travers les témoignages personnels et subjectifs des habitants. Nous commençons par quelques lieux animés de la migration soudanaise, avec la rue Philippe de Girard et la Place Pajol puis le Jardin d’Éole où nous évoquons son histoire proche et aussi le contre-champ de la balade : le village de Makada au Soudan. Cette balade s’inscrit dans le cadre du projet Migrantour. Il s’agit d’un projet européen touristique des métropoles de la diversité culturelle qui promeut les aspects sociaux, culturels mais aussi économiques des migrations des grandes villes européennes : Turin, Rome, Florence, Milan et Gênes en Italie, Valence en Espagne, Lisbonne au Portugal, Marseille et Paris en France. En Île de France : l’association Baština, est maître d’oeuvre du projet. L’association Baština crée les voyages – Si loin/Si proche – aux sources de l’imaginaire des voyages et du patrimoine des migrations en Europe, en Afrique, en Asie mais aussi en Île de France au coin de la rue… Le voyage – objet d’imaginaire – commence dès le territoire francilien à la rencontre de l’autre, en accédant aux chapitres culturels méconnus des migrations, en permettant de mieux appréhender l’ailleurs mais aussi en tissant ici de nouveaux liens sociaux avec les habitants, esquissant reconnaissance d’autrui et découverte mutuelle en Île de France. Gratuit, sur inscription auprès des bibliothécaires – réservations ouvertes à partir du 28 avril. Durée : 2 h Rendez-vous devant la bibliothèque à 15h Bibliothèque Václav Havel 26 esplanade Nathalie Sarraute Paris 75018

Contact : 01 40 38 65 40 bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr https://www.facebook.com/BibliothequeVaclavHavel https://twitter.com/BibHavel

