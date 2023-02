Major Bay Festival ESPLANADE J4 MARSEILLE Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Major Bay Festival ESPLANADE J4, 28 juin 2023, MARSEILLE. Major Bay Festival ESPLANADE J4. Un spectacle à la date du 2023-06-28 à 00:00 (2023-06-28 au ). Tarif : 77.0 à 77.0 euros. Major Bay, c’est LE nouveau rendez-vous estival pour les fans de pop ! Pour cette première édition, le festival pose ses valises sur l’Esplanade J4 de Marseille, les 28 & 29 juin prochains.Implanté dans le 2ème arrondissement, entre le Fort Saint-Jean et la Cathédrale de la Major, le festival offre un magnifique panorama sur la mer et le palais du Pharo situé sur la rive d’en face, mais aussi sur le musée emblématique de Marseille, le MuCEM.Avec une programmation incluant à la fois des artistes résolument pop mais aussi un registre plus hip-hop ou électro, Major Bay affiche ses ambitions dès cette première édition avec un line-up d’exception !Pour ses deux soirées, retrouvez dès 18h Lomepal, Pomme, Polo & Pan, Aime Simone, Zed Yun Pavarotti et bien d’autres artistes à venir… Line up Mercredi 28 juinZED YUN PAVAROTTILOMEPAL Jeudi 29 juinAIME SIMONEPOMMEPOLO & PAN dj set Major Bay Festival Major Bay Festival Votre billet est ici ESPLANADE J4 MARSEILLE Promenade Robert Laffont Bouches-du-Rhone Major Bay, c’est LE nouveau rendez-vous estival pour les fans de pop ! Pour cette première édition, le festival pose ses valises sur l’Esplanade J4 de Marseille, les 28 & 29 juin prochains. Implanté dans le 2ème arrondissement, entre le Fort Saint-Jean et la Cathédrale de la Major, le festival offre un magnifique panorama sur la mer et le palais du Pharo situé sur la rive d’en face, mais aussi sur le musée emblématique de Marseille, le MuCEM. Avec une programmation incluant à la fois des artistes résolument pop mais aussi un registre plus hip-hop ou électro, Major Bay affiche ses ambitions dès cette première édition avec un line-up d’exception !

Lieu ESPLANADE J4 Adresse Promenade Robert Laffont Ville MARSEILLE

ESPLANADE J4 MARSEILLE Bouches-du-Rhone

MARSEILLE Bouches-du-Rhone