JOE LA TRUITE + RICINE + SPINABIFIDA MAJIC Vitrolles Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Vitrolles

JOE LA TRUITE + RICINE + SPINABIFIDA MAJIC, 1 avril 2023, Vitrolles. JOE LA TRUITE + RICINE + SPINABIFIDA Samedi 1 avril, 20h30 MAJIC PRIX LIBRE OUVERTURE DES PORTES 20H30

DEBUT DES CONCERTS 21H

ENTREE PRIX LIBRE JOE LA TRUITE (Turbo-Cosmic Punk-Metal)

Joe La Truite est un trio supersonique giga surboosté à l’énergie cosmotellurique.

Créé en 2017, ces Marseillais délivrent un Punk/Metal Cosmico-Psychédélique aux influences Post-Dramaquatique.

Le nom improbable du groupe l’est tout autant que leur musique insaisissable et remplie de rebondissements. On ne sait jamais ce qu’il va se passer. FB : https://www.facebook.com/joelatruiteband/

BANDCAMP : https://joelatruite.bandcamp.com/album/trapped-in-the-cosmos

INSTA : https://www.instagram.com/joelatruiteband/

LIENS : https://linktr.ee/joelatruite RICINE (Grunge Metal)

Frapper juste et fort. Voilà de quoi il en retourne avec Ricine pour qui efficacité et puissance sont les maîtres-mots. A la croisée des chemins entre Heavy Metal et Grunge, le quatuor opère avec cynisme

en oscillant entre bouffées aériennes et purs instants de fureur expiatoire.

FB : https://www.facebook.com/Ricine.fr

INST : https://www.instagram.com/ricine_officiel/

BANDCAMP : https://ricine1.bandcamp.com/album/no-comment SPINABIFIDA (Grunge)

(Grunge – Ganache Records – Aix en Provence, FR)

A l’instar d’une chauve souris ayant survécu à Ozzy Osbourne, c’est dans les caves humides d’Aix en Provence que SPINABIFIDA est né. Allant chercher le rock à sa forme la plus brute, le groupe propose un patchwork de mélodies pop grunge des nineties alliant douceur et violence.

FB : https://www.facebook.com/spinabifidamusic

INST : https://www.instagram.com/spinabifidamusic/

BANDCAMP : https://spinabifidasucks.bandcamp.com/album/spinabifida-2020 MAJIC Rue Joseph Roumanille, 13127 Vitrolles Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.facebook.com/joelatruiteband/ »}, {« link »: « https://joelatruite.bandcamp.com/album/trapped-in-the-cosmos »}, {« link »: « https://linktr.ee/joelatruite »}, {« link »: « https://www.facebook.com/Ricine.fr »}, {« link »: « https://ricine1.bandcamp.com/album/no-comment »}, {« link »: « https://www.facebook.com/spinabifidamusic »}, {« link »: « https://spinabifidasucks.bandcamp.com/album/spinabifida-2020 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T20:30:00+02:00 – 2023-04-01T23:59:00+02:00

2023-04-01T20:30:00+02:00 – 2023-04-01T23:59:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Vitrolles Autres Lieu MAJIC Adresse Rue Joseph Roumanille, 13127 Vitrolles Ville Vitrolles Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville MAJIC Vitrolles

MAJIC Vitrolles Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitrolles/

JOE LA TRUITE + RICINE + SPINABIFIDA MAJIC 2023-04-01 was last modified: by JOE LA TRUITE + RICINE + SPINABIFIDA MAJIC MAJIC 1 avril 2023 MAJIC Vitrolles Vitrolles

Vitrolles Bouches-du-Rhône