SOIRÉE SAINT PATRICK: Nexus / Capharnaüm / Dj James MAJIC, 18 mars 2023, Vitrolles.

SOIRÉE SAINT PATRICK: Nexus / Capharnaüm / Dj James Samedi 18 mars, 19h00 MAJIC

Soirée de la saint Patrick à Vitrolles

La Maison Pour Tous vous convie à la 1re édition de la Saint Patrick à la salle du Roucas. Pour une soirée festive, musical et dansante.

Au menu : concert, Soirée dansante animé par un Dj, Dégustation de bière, crêpes et autres petite restauration.

Programme de la soirée:

Nexus (Reprise Pop Rock)

Un groupe de Potes, et de Pop rock pêchu. Leur nom, s’inscrit dans la volonté de créer un lien, la connexion avec le public ! Et bien sûr vous faire partager un moment de kiff

Capharnaüm (Jazz Funk)

Créé en 2022 suite à la rencontre de deux jeunes musiciens, Benoit Arliaud à la basse et Franck Bertolucci à la guitare et au saxophone: avec un routard confirmé, Benoit Villedieu, à la batterie. Quand ce dernier apporte l’experience variée d’un bourlingueur des scènes régionales (Robin Master’s Gang, Plan B for the A Team, DaJess Peau D’Ours entre autres), les deux premiers ont l’enthousiasme de ceux qui n’ont pas encore mal au dos.

Ils tiennent leur nom d’un refus de tout code, limite ou contrainte. Tout est bon pour être tordu, adapté et réinventé à l’aune du Groove. Capharnaüm, c’est une façon d’aborder la musique, de jouer et de se la jouer, parce que passer les bornes il n’y a plus de limite.

Dj James

Dj James qui mix depuis plusieurs années dans les soirées marseillaises. Il viendra mettre le feu à la salle du roucas avec un mix génraliste pour le plus grand bonheur de notre public.

MAJIC Rue Joseph Roumanille, 13127 Vitrolles Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T19:00:00+01:00 – 2023-03-18T23:59:00+01:00

2023-03-18T19:00:00+01:00 – 2023-03-18T23:59:00+01:00