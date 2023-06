Projection « Les Triplettes de Belleville » + atelier mouvement Majestic Passy Paris, 27 août 2023, Paris.

Projection « Les Triplettes de Belleville » + atelier mouvement Dimanche 27 août, 11h00 Majestic Passy Atelier gratuit. Séance de cinéma aux tarifs habituels de la salle.

Film et atelier autour du sport!

Les Triplettes de Belleville de Sylvain Chomet

France | 2002 | 1h20 | animation

L’idée de génie qu’eut madame Souza en offrant un vélo à son neveu alla bien au-delà de ses espérances. L’entraînement, une alimentation adaptée et le Tour de France n’était pas loin… La « mafia française » non plus qui, repérant le futur champion cycliste, l’enlève. Madame Souza, accompagnée de trois vieilles dames, les Triplettes, devenues ses complices, devra braver tous les dangers dans une course poursuite ébouriffante.

À PARTIR DE 8 ANS

+ atelier chronophotographie lumineuse

Majestic Passy 18/20 rue de Passy 75016 Paris Paris 75016 Quartier de la Muette Île-de-France http://www.dulaccinemas.com/cinema/2853/majestic-passy/portail [{« type »: « email », « value »: « marine.jolivet@cip-paris.fr »}] Le Majestic Passy, unique cinéma du 16e arrondissement, se veut un lieu familial, moderne et convivial. Salle du réseau Dulac Cinémas, le Majestic Passy est un vrai cinéma de quartier avec un équipement technique de qualité et un confort optimal. Il propose de nombreux événements comme des festivals (Festival du cinéma israélien de Paris, Festival différent ! L’autre cinéma espagnol, …), des rencontres avec des cinéastes et, pour les plus jeunes, des ateliers et des ciné-anniversaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-27T11:00:00+02:00 – 2023-08-27T12:30:00+02:00

© 2002 Gebeka. Tous droits réservés