Projection « La Grande Course au fromage » + atelier bruitage Dimanche 9 juillet, 11h00 Majestic Passy Atelier gratuit. Séance de cinéma aux tarifs habituels de la salle.

Film et atelier autour du sport!

La Grande Course au fromage de Rasmus A. Sivertsen

Norvège | 2017 | 1h20 | animation | VF

Solan et Ludwig vont braver montagnes, lacs gelés et précipices avec un fromage géant lors de la grande course au fromage.

À PARTIR DE 4 ANS

+ atelier bruitage d’une séquence de film sportif

Majestic Passy 18/20 rue de Passy 75016 Paris Paris 75016 Quartier de la Muette Île-de-France http://www.dulaccinemas.com/cinema/2853/majestic-passy/portail [{« type »: « email », « value »: « marine.jolivet@cip-paris.fr »}] Le Majestic Passy, unique cinéma du 16e arrondissement, se veut un lieu familial, moderne et convivial. Salle du réseau Dulac Cinémas, le Majestic Passy est un vrai cinéma de quartier avec un équipement technique de qualité et un confort optimal. Il propose de nombreux événements comme des festivals (Festival du cinéma israélien de Paris, Festival différent ! L’autre cinéma espagnol, …), des rencontres avec des cinéastes et, pour les plus jeunes, des ateliers et des ciné-anniversaires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T11:00:00+02:00 – 2023-07-09T12:30:00+02:00

© 2017 KMBO. Tous droits réservés