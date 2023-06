Projection « La Grande Course au fromage » + atelier bruitage Majestic Bastille Paris, 1 octobre 2023, Paris.

Projection « La Grande Course au fromage » + atelier bruitage Dimanche 1 octobre, 11h00 Majestic Bastille Atelier gratuit. Séance de cinéma aux tarifs habituels de la salle.

Film et atelier autour du sport!

La Grande Course au fromage de Rasmus A. Sivertsen

Norvège | 2017 | 1h20 | animation | VF

Solan et Ludwig vont braver montagnes, lacs gelés et précipices avec un fromage géant lors de la grande course au fromage.

À PARTIR DE 4 ANS

+ atelier bruitage d’une séquence de film sportif

Majestic Bastille 4 boulevard Richard Lenoir 75011 Paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France http://www.dulaccinemas.com/cinema/2736/majestic-bastille/portail [{« type »: « email », « value »: « marine.jolivet@cip-paris.fr »}] L’écran panoramique le plus grand de la place de la Bastille vous garantit un confort et une qualité optimale. Cinéma historique né en 1934, le Majestic Bastille a connu plusieurs vies et porte au jourd’hui très haut les couleurs de l’Indépendance. Composé de deux salles, le Majestic Bastille est entièrement dédié aux films d’auteurs et au cinéma Art et Essai grand public et jeune public, et accueille de nombreuses rencontres et événements. Le Majestic Bastille est un cinéma du réseau Dulac Cinémas.

2023-10-01T11:00:00+02:00 – 2023-10-01T12:30:00+02:00

© 2017 KMBO. Tous droits réservés