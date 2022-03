MAJ Night – association MAJ Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Hall, 7 avril 2022, Évry-Courcouronnes.

MAJ Night – association MAJ

du jeudi 7 avril au vendredi 8 avril à Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Hall

L’association Manga Anime Jeux (MAJ) vous invite à passer une nuit à l’Université d’Évry ! De 18h à 8h, la MAJ met à votre disposition de nombreux jeux vidéos : Mario Party, Super Smash Bros, Naruto Storm, Mortal Kombat 11, FIFA 22, des jeux rétro … Mais aussi des jeux de société. Profitez d’une soirée autour d’un Loup-garou de Thiercelieu , d’un Monopoly , d’un jeu de carte et bien plus encore ! La MAJ profitera également de cette nocturne pour diffuser des films sur grand écran (des films d’animation japonaise, des films d’horreur, d’action…) Autour d’un bon popcorn, des chips et autres gourmandises… Enfin, pour ajouter un peu de piment, un peu de compétition, quelques tournois de jeux vidéo et de société seront organisés avec de nombreux lots à gagner. Pour vous y inscrire : [https://forms.gle/a64L5nxVNNAQ](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSctzmm-b7Q3UAsqhvlPaH4g1HX9d_8uK438-qnY-7KkicbLMQ/viewform) Et ce n’est pas tout ! Pour les amateurs de Jeux de rôle, quelques sessions se dérouleront dans des salles à part dans le calme ! De plus, si vous voulez plus d’activités faisant appel à vos capacités de déduction et intellectuelle, nous vous proposons également de participer à une Escape Game (par équipe de 3 à 6 joueurs) que nous aurons spécialement créée pour l’occasion ! Pour vous inscrire en équipe : [https://forms.gle/DVkRYkPdaVt4TUo57](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiJPlF1W6ObxG0IhXkwoJ9UQ1lHS2dj_tFbQ0Rqii-6oXEEQ/viewform) Et parce qu’on en fait jamais assez, on organise également une tombola, peut-être aurez-vous la chance de repartir avec une console, un PC portable ou une figurine ? Les places sont limités alors ne tardez pas à vous inscrire à la MAJ NIGHT

Sur inscription

L’association Manga Anime Jeux (MAJ) vous invite à passer une nuit à l’Université d’Évry !

Université d’Évry – Bâtiment Maupertuis – Hall 3 rue du Père André Jarlan – Évry-Courcouronnes Évry-Courcouronnes Courcouronnes Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T18:00:00 2022-04-07T23:59:00;2022-04-08T00:00:00 2022-04-08T08:00:00