THOMAS WIESEL -Travaille Jokers Comedy LE TRAM. 2024-01-19 à 20:30. Tarif : 27.2 euros.

Jokers Comedy Thomas Wiesel revient avec un nouveau spectacle. Normal, c’est son travail. Mais parlons-en justement, du travail, dans cette société qui est en train de se demander quelle place lui donner dans nos vies, alors que d’aucuns sont en quête de sens plutôt que d’heures supp’ et que d’autres craignent que les jeunes n’aient plus envie de bosser. Et si Humoriste n’est certes pas un boulot comme les autres, il permet d’avoir un peu de recul pour se moquer un peu de ce sacro-saint travail, ce boulot omniprésent, ce gagne-pain tout-puissant, ses excès, ses anglicismes, les collègues, les patrons, et les mails, qui le méritent bien. Après votre travail, venez décompresser en regardant Thomas faire le sien. Et ne ratez pas ce spectacle, il ne sera pas en tournée très longtemps, Thomas se réjouit déjà de partir en vacances. THOMAS WIESEL -Travaille Jokers Comedy

LE TRAM MAIZIERES LES METZ 1 AVENUE MARGUERITE DURAS 57280

27.2

EUR27.2.

