2023-05-13 20:00:00 20:00:00 – 2023-05-13 21:30:00 21:30:00

Un chemin de lumignons vous guidera pour assister dans l’église Saint-Pierre à un concert de jazz vocal chanson proposé par le duo Méri et Jo. Ces deux artistes s’accompagneront d’un piano et d’une guitare et vous enchanteront avec leurs voix.

+33 2 31 90 82 38

