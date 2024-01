Maîtrisez les couleurs comprendre leur symbolique et bien les choisir La Cantine Quimper Coworking Quimper, jeudi 22 février 2024.

Maîtrisez les couleurs comprendre leur symbolique et bien les choisir Saviez-vous que votre cerveau perçoit les couleurs avant de percevoir les formes ? Apprenez leur signification et les techniques pour faire les bons choix lorsqu’il s’agit de couleurs ! Jeudi 22 février, 12h30 La Cantine Quimper Coworking Gratuit sur inscription

Début : 2024-02-22T12:30:00+01:00 – 2024-02-22T13:30:00+01:00

Les couleurs ont un impact sur la perception de la qualité, la prise de décision et le comportement d’achat. Saviez-vous que votre cerveau perçoit les couleurs avant de percevoir les formes ?

Que ce soit pour un projet de création ou de refonte de votre logo, votre site web, votre plaquette, devenez incollable sur le choix et les associations de couleurs. Vous donnerez une image de marque cohérente, alignée avec votre positionnement et vos valeurs.

Au programme :

Qu’est ce que la psychologie des couleurs ?

Comprendre la symbolique des couleurs

Bien les associer

Les tendances couleurs 2024

