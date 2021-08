MAÎTRISER UNE PEUR POUR CRÉER CE QUE JE VEUX Saint-Brevin-les-Pins, 3 octobre 2021, Saint-Brevin-les-Pins.

MAÎTRISER UNE PEUR POUR CRÉER CE QUE JE VEUX 2021-10-03 14:00:00 – 2021-10-03 17:30:00

Saint-Brevin-les-Pins Loire-Atlantique

“Le courage n’est pas l’absence de peur, mais la conviction qu’il y a quelquechose de plus important que la peur” Ambrose Redmoon.

​

Vous êtes conscient qu’une peur est omniprésente dans votre vie et vous empêche d’aller de l’avant, voire d’exprimer la personne que vous êtes réellement.

​

Vous souhaitez découvrir ce qui se cache derrière cette peur et apprendre à la dépasser progressivement afin de devenir créateur de votre vie.

​

Vous expérimenterez en douceur un outil de transformation d’une peur en pouvoir d’action.

AU PROGRAMME :

– Une peur peut être utile

– Faire la différence entre une peur réelle et irréelle

– Découvrir ce qui se cache derrière une peur

– Utiliser la loi de la manifestation

– Transformer une peur en pouvoir d’action

– Technique du lâcher prise pour abandonner une peur

L’atelier se déroule en petit groupe dans le respect de la confidentialité, il ne s’agit pas d’une thérapie de groupe, chacun est libre de s’exprimer ou pas.

L’inscription et le règlement préalables sont nécessaires, merci de votre compréhension.

Le règlement est possible de manière sécurisée et rapide par CB, paypal ou bien par chèque ou virement.

En vous inscrivant à 2, vous bénéficierez d’une réduction de 10 € par personne.

Vous êtes une association, une entreprise, un particuliers et vous souhaitez constituer votre “propre groupe” dans un lieu différent, c’est possible en contactant le 06 95 30 55 31.

​

“Le courage n’est pas l’absence de peur, mais la conviction qu’il y a quelquechose de plus important que la peur” Ambrose Redmoon.

​

Vous êtes conscient qu’une peur est omniprésente dans votre vie et vous empêche d’aller de l’avant, voire d’exprimer la personne que vous êtes réellement.

​

Vous souhaitez découvrir ce qui se cache derrière cette peur et apprendre à la dépasser progressivement afin de devenir créateur de votre vie.

​

Vous expérimenterez en douceur un outil de transformation d’une peur en pouvoir d’action.

AU PROGRAMME :

– Une peur peut être utile

– Faire la différence entre une peur réelle et irréelle

– Découvrir ce qui se cache derrière une peur

– Utiliser la loi de la manifestation

– Transformer une peur en pouvoir d’action

– Technique du lâcher prise pour abandonner une peur

L’atelier se déroule en petit groupe dans le respect de la confidentialité, il ne s’agit pas d’une thérapie de groupe, chacun est libre de s’exprimer ou pas.

L’inscription et le règlement préalables sont nécessaires, merci de votre compréhension.

Le règlement est possible de manière sécurisée et rapide par CB, paypal ou bien par chèque ou virement.

En vous inscrivant à 2, vous bénéficierez d’une réduction de 10 € par personne.

Vous êtes une association, une entreprise, un particuliers et vous souhaitez constituer votre “propre groupe” dans un lieu différent, c’est possible en contactant le 06 95 30 55 31.

​

dernière mise à jour : 2021-08-25 par