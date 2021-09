Martigues EPN - Médiathèque Louis Aragon Bouches-du-Rhône, Martigues Maîtriser son CV et les réseaux de recherche d’emploi EPN – Médiathèque Louis Aragon Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Maîtriser son CV et les réseaux de recherche d’emploi EPN – Médiathèque Louis Aragon, 9 septembre 2021, Martigues. Maîtriser son CV et les réseaux de recherche d’emploi

du jeudi 9 septembre au vendredi 10 septembre à EPN – Médiathèque Louis Aragon

Le Service Développement Numérique (EPN) vous propose durant 2 séances d’aborder ensemble quelques techniques de base pour la création d’un CV attractif et la découverte des réseaux de recherche d’emploi sur internet (LinkedIn, Viadeo …)

sur inscription

Le service Développement Numérique (EPN) vous propose durant 2 séances d’aborder les questions autour du CV et des réseaux de recherche d’emploi sur internet. EPN – Médiathèque Louis Aragon Quai des Anglais, 13500, Martigues Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T10:00:00 2021-09-09T12:00:00;2021-09-10T10:00:00 2021-09-10T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu EPN - Médiathèque Louis Aragon Adresse Quai des Anglais, 13500, Martigues Ville Martigues lieuville EPN - Médiathèque Louis Aragon Martigues