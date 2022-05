Maîtriser les réseaux sociaux SQY Cub Guyancourt Catégories d’évènement: Guyancourt

du mardi 24 mai au mercredi 25 mai à SQY Cub

Sélectionner les bons outils en fonction de ses objectifs et de ses besoins : Facebook, Instagram, Linkedin… Optimiser le profil de ses comptes / pages et créer des posts pertinents. Développer une communauté d’abonnés qualifiés et les convertir en clients ! _Formation intégralement prise en charge par SQY pour les porteurs de projets et jeunes dirigeants installés à SQY._ _Inscription soumise à validation_

Participation gratuite – Inscription obligatoire soumise à validation

Animé par Olivia Charrade, Commerce d’exception SQY Cub 3 avenue du centre, Guyancourt Guyancourt Yvelines

2022-05-24T09:00:00 2022-05-24T17:00:00;2022-05-25T09:00:00 2022-05-25T17:00:00

