Maîtrise le robot EV3 Mindstorms 7-12 ans Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Maîtrise le robot EV3 Mindstorms 7-12 ans Cité des sciences et de l’Industrie, 19 février 2022, Paris. Maîtrise le robot EV3 Mindstorms 7-12 ans

Cité des sciences et de l’Industrie, le samedi 19 février à 11:00

Le robot EV3 de la gamme LEGO® Mindstorms est adapté au jeune public. Au cours de l’atelier, filles et garçons de 7 à 12 ans et la personne qui accompagne découvriront la construction et les liens entre capteurs et moteur. Ils apprendront quel langage utiliser pour parler aux robots et commencer leurs premières lignes de programmation. Atelier avec accompagnateur, payant et sur inscription.

12 euros par enfant / 9 euros pour les abonnés. Billets requis pour l’enfant et l’accompagnateur (16 ans minimum)

[ATELIER EN FAMILLE] Filles et garçons découvrent le robot EV3 Mindstorms, sa connectique, ses capteurs et leurs premières lignes de code. Atelier payant, sur réservation. Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-19T11:00:00 2022-02-19T12:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Cité des sciences et de l'Industrie Adresse 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Ville Paris lieuville Cité des sciences et de l'Industrie Paris Departement Paris

Cité des sciences et de l'Industrie Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Maîtrise le robot EV3 Mindstorms 7-12 ans Cité des sciences et de l’Industrie 2022-02-19 was last modified: by Maîtrise le robot EV3 Mindstorms 7-12 ans Cité des sciences et de l’Industrie Cité des sciences et de l'Industrie 19 février 2022 Cité des sciences et de l'industrie Paris Paris

Paris Paris