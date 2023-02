Maîtres Tambours du Burundi & Bambou wassoulou groove CABARET SAUVAGE, 28 mai 2023, PARIS.

Maîtres Tambours du Burundi & Bambou wassoulou groove CABARET SAUVAGE. Un spectacle à la date du 2023-05-28 à 19:00 (2023-05-28 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

SAUVAGE PRODUCTIONS présente ce concert Voilà, à n’en pas douter, un événement musical d’une rare beauté. Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter les Maitres Tambours du Burundi, sans doute l’un des plus beaux spectacles de percussions qui puissent se voir et s’entendre sur le continent africain suivi du tournoyant et hypnotique Bamba Wassoulou Groove, funk sorcier et de vertigineuses pulsations rock au service d’une musique pentatonique rageuseLes MAITRES TAMBOURS du BURUNDILes MAITRES TAMBOURS du BURUNDI sont considérés comme les meilleurs tambourinaïres au monde. Nulle part ailleurs, il ne semble possible de trouver un tel ensemble sonore, une telle énergie ainsi rassemblée. Ils arrivent sur scène, par la salle avec leurs tambours sur la tête et leurs baguettes à la main, drapés dans de longues robes qui marient le blanc pur et le rouge sang. Ils commencent à jouer en martelant la scène. Les voix, entre souffle et cri accompagnent la danse autour du tambour central qui symbolise le pouvoir. Véritables acrobates, les artistes bondissent et virevoltent. Leurs clameurs ponctuent cette sorte de symphonie de la mémoire, dont les rythmes s’articulent avec une précision inouïe. Et l’on s’abandonne à l’appel de la transe joyeuse qu’adressent au monde ces fascinants messagers, à l’éblouissement rythmique qu’ils nous offrent avec l’exubérance naturelle, la joie et la volonté de vivre de tout un peuple. TELERAMABAMBA WASSOULOU GROOVE (Mali)Nova Aime : Attention ! Gros gros gros coup de chaud en perspective ! Vous aimez les rythmiques infernales ? Les guitares qui vous tricotent un funk torride avant d’électrocuter les baffles à coups de soli carrément rock’n’roll ? Les chanteurs habités par une transe dont vous vous rendrez compte trop tard qu’elle est salement contagieuse ? Pas moins de trois guitares à la manœuvre pour ériger un véritable mur de son naviguant subtilement entre le sensuel et le torride, bassiste habité, batteur impassible mais sévèrement taquin, et chanteur possédé, ça ne fait pas l’ombre d’un doute, vous allez succomber à la fièvre bambara…Radio NOVA Un répertoire composé d’une majorité de nouveaux morceaux et de quelques grands classiques Bambara, qui dépasse la seule célébration du genre. Comme une histoire où se joignent les profondeurs de la mémoire et l’éclat du présent. Virtuoses hendrixiens, voix de transe, section basse-batterie diabolique, le groupe est une terrible machine à danser qui électrise la musique malienne et recrée l’effervescence des nuits torrides de Bamako.

Votre billet est ici

CABARET SAUVAGE PARIS PARC DE LA VILLETTE Paris

SAUVAGE PRODUCTIONS présente ce concert

Voilà, à n’en pas douter, un événement musical d’une rare beauté. Nous sommes heureux de pouvoir vous présenter les Maitres Tambours du Burundi, sans doute l’un des plus beaux spectacles de percussions qui puissent se voir et s’entendre sur le continent africain suivi du tournoyant et hypnotique Bamba Wassoulou Groove, funk sorcier et de vertigineuses pulsations rock au service d’une musique pentatonique rageuse

Les MAITRES TAMBOURS du BURUNDI

Les MAITRES TAMBOURS du BURUNDI sont considérés comme les meilleurs tambourinaïres au monde. Nulle part ailleurs, il ne semble possible de trouver un tel ensemble sonore, une telle énergie ainsi rassemblée. Ils arrivent sur scène, par la salle avec leurs tambours sur la tête et leurs baguettes à la main, drapés dans de longues robes qui marient le blanc pur et le rouge sang. Ils commencent à jouer en martelant la scène. Les voix, entre souffle et cri accompagnent la danse autour du tambour central qui symbolise le pouvoir.

Véritables acrobates, les artistes bondissent et virevoltent. Leurs clameurs ponctuent cette sorte de symphonie de la mémoire, dont les rythmes s’articulent avec une précision inouïe. Et l’on s’abandonne à l’appel de la transe joyeuse qu’adressent au monde ces fascinants messagers, à l’éblouissement rythmique qu’ils nous offrent avec l’exubérance naturelle, la joie et la volonté de vivre de tout un peuple. TELERAMA

BAMBA WASSOULOU GROOVE (Mali)

Nova Aime : Attention ! Gros gros gros coup de chaud en perspective !

Vous aimez les rythmiques infernales ? Les guitares qui vous tricotent un funk torride avant d’électrocuter les baffles à coups de soli carrément rock’n’roll ? Les chanteurs habités par une transe dont vous vous rendrez compte trop tard qu’elle est salement contagieuse ? Pas moins de trois guitares à la manœuvre pour ériger un véritable mur de son naviguant subtilement entre le sensuel et le torride, bassiste habité, batteur impassible mais sévèrement taquin, et chanteur possédé, ça ne fait pas l’ombre d’un doute, vous allez succomber à la fièvre bambara…Radio NOVA

Un répertoire composé d’une majorité de nouveaux morceaux et de quelques grands classiques Bambara, qui dépasse la seule célébration du genre. Comme une histoire où se joignent les profondeurs de la mémoire et l’éclat du présent. Virtuoses hendrixiens, voix de transe, section basse-batterie diabolique, le groupe est une terrible machine à danser qui électrise la musique malienne et recrée l’effervescence des nuits torrides de Bamako.

.20.0 EUR20.0.

Votre billet est ici