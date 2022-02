Maîtres anciens – Comédie Les Déchargeurs – Nouvelle scène théâtrale et musicale Paris Catégories d’évènement: île de France

REPRISE AUX DÉCHARGEURS EN MARS 2022 François Clavier interprète avec brio Reger, un critique d’art et véritable détestateur du monde, double de Thomas Bernhard dans son dernier roman MAITRES ANCIENS – COMEDIE. SYNOPSIS « Je déteste les hommes, mais ils sont en même temps mon unique raison de vivre. » Reger, véritable détestateur du monde, s’assied un matin sur deux face à « L’homme à la barbe blanche », tableau du Tintoret représentant la vieillesse et la mort. Il livre ses attaques contre un art corrompu, des politiciens assassins et des penseurs hypocrites. Mais un jour, il rompt avec ce rituel… L’alliance d’humour et de critique ouvre sur la satire politique, la dérision, et met en oeuvre la critique sociale. Celui qui ne sait pas rire ne doit pas être pris au sérieux ! Maîtres anciens a reçu le prix Médicis étranger. Texte Thomas Bernhard | Traduction Gilberte Lambrichs

Mise en scène, adaptation Gerold Schumann

Voix Gerold Schumann

Lumières Philippe Lacombe

Scénographie et costumes Pascale Stih

Musique Fanny Mendelssohn interprétée et enregistrée par le Quatuor Fanny Jeu François Clavier Crédit / photos du spectacle Pascale Stih Création Théâtre de la vallée Octobre 2020

