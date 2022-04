Maître, vous avez la parole Marseille 6e Arrondissement, 23 juin 2022, Marseille 6e Arrondissement.

Maître, vous avez la parole L’Art Dû 83 Rue Marengo Marseille 6e Arrondissement

2022-06-23 – 2022-06-23 L’Art Dû 83 Rue Marengo

Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

18 18 Il est en retard … encore ! Mais cette fois-ci, il n’est pas le seul. En effet, lorsque l’avocat entre dans la salle d’audience, il y a du public, mais pas le Tribunal.



Il est pressé de repartir. Et il déteste attendre. Mais il n’a pas le choix. Il doit attendre le Tribunal pour plaider son dossier, un “gros dossier de son Cabinet” dit-il. Alors, puisqu’il est coincé ici et qu’il faut bien passer le temps, il tente d’engager la discussion avec le public.



Le regard fréquent sur sa montre, malmené par une greffière acariâtre, régulièrement interrompu par les appels téléphoniques de sa secrétaire, dérangé par des messages érotiques de personnes qu’il ne connaît pas, et tentant de contenir son épouse qui le presse de rentrer, l’heure qu’il va passer avec ce public pourrait bien se révéler pour lui, un moment de vérité.



Au gré des évènements, l’avocat va, sur un ton satirique, et parfois caricatural, mettre en scène des sujets aussi variés que les ordalies (moyens de preuve du Moyen-Age), les avocats de séries télé, les clichés de la profession, les décisions surprenantes du Code pénal, ou encore la défense du Père Noël.



De et avec Sébastien Wust

Mise en scène : Laurent Bariday

