Maitre, vous avez la parole (euh… vous êtes sûr ?), 3 mai 2022, .

Maitre, vous avez la parole (euh… vous êtes sûr ?)

2022-05-03 – 2022-05-04

13 16 Il est en retard … encore ! Mais cette fois-ci, il n’est pas le seul. Lorsque l’avocat entre dans la salle d’audience, il y a du public mais pas le Tribunal.

Il est pressé de repartir. Et il déteste attendre. Mais puisqu’il est coincé ici – et qu’il faut bien passer le temps – il engage la discussion avec le public.



Malmené par une greffière acariâtre, régulièrement interrompu par les appels téléphoniques de sa secrétaire, dérangé par des messages érotiques de personnes qu’il ne connaît pas, et tentant de contenir son épouse qui le presse de rentrer, l’heure qu’il va passer avec ce public pourrait bien se révéler pour lui, un moment de vérité.



Sébastien Wust égratigne sur un ton décalé et sans filtre, le monde de la justice. La défense des assassins, les moyens de preuve du Moyen-Âge, les avocats de séries télé, les décisions surprenantes du Code pénal, les clients menaçants ou le père Noël : il se moque des clichés … et de lui surtout.

A mi-chemin entre pièce de théâtre et stand-up, un “one avocat show” politiquement incorrect, cruellement drôle. Au Flibustier

