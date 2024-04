MAITRE SHIFU EN COLO NDP Mèze Mèze, lundi 15 avril 2024.

MAITRE SHIFU EN COLO dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. 15 – 19 avril NDP Mèze 350€ le séjour / 25€ colos apprenantes – rdv place salengro montpellier (transports en commun) ou sur place.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T08:30:00+02:00 – 2024-04-15T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-19T00:00:00+02:00 – 2024-04-19T17:30:00+02:00

Niché à proximité du petit port de Mèze, notre centre bénéficie d’un emplacement exceptionnel avec terrasse, cour ombragée et accès direct à la plage. Le rez-de-chaussée est occupé par la cuisine, la salle à manger et une grande salle d’activité séparable en trois. A l’étage, 16 chambres de 2 à 4 personnes et 3 salles de bain nous accueillent.

Le centre est réservé pour nos groupes! Notre équipe cuisine et technique nous permet d’être complétement autonome sur la gestion du séjour! Les menus sont adaptés aux goûts et à la pratique sportive et chaque jour les jeunes cuisinent le goûter!

Imaginez l’enchantement de se réveiller au son du clapotis des vagues et des mâts qui s’entrechoquent sous vos fenêtres. Chaque journée est un voyage sur le continent asiatique à la découverte des arts martiaux!

Le séjour que nous vous proposons s’annonce :

-culinaire: tous les jours, les jeunes cuisinent avec l’équipe une spécialité culinaire, asiatique souvent!

-ludique : avec la visite des personnages imaginaires inspirés des arts martiaux aux cours de chaque jeux et veillées…

-sportif: une séance quotidienne d’initiation judo, yoga, jujitsu… méditation, concentration et précision au menu!

-reposant : le centre est à deux pas de la plage ! Tous les jours nous allons nous baigner ou pêcher à pied !

Afin que chacun vive à fond ses vacances à son rythme, chaque groupe sera autonome 6-10 ans et 11-15ans.

Le prix du séjour comprend:

– l’hébergement et la pension complète,

– le transport et l’assurance,

– toutes les activités, les jeux et les veillées,

– l’équipe d’animation professionnelle et diplômée!

NDP Mèze rue villaret joyeuse Mèze Mèze 34140 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.assopeps.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0769138959 »}]

Mèze baignade

ASSOCIATION PEPS