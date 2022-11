MAITRE ESOR

2022-11-22 – 2022-11-22 Un spectacle visuel qui se joue des masques et des apparences pour révéler et accepter les dualités qui résident en nous. Dans le cadre du festival Marionnettissimo. Avec son cabinet de consultation ambulant, Maître Esor, spécialiste du retour à la vie en rose, vous invite à une séance de médium à la sauvette. +33 5 61 62 14 85 http://www.grand-rond.org/index.php/grandrond/spectacle?Number=2322 dernière mise à jour : 2022-11-18 par

