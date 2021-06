Dijon Musée des Beaux-Arts de Dijon Côte-d'Or, Dijon Maître de l’Autel de Beyghem, L’Arrestation du Christ, 1ère moitié du XVIème siècle Musée des Beaux-Arts de Dijon Dijon

L'auteur anonyme s'intéresse à une épisode essentiel de la Passion : l'Arrestaton du Christ au jardin des Oliviers par les soldats guidés par Judas. La lecture de l'oeuvre est facilitée par trois scènes distinctes disposées de l'arrière-plan au 1er plan. Scène nocturne, le peintre a usé de jeux d'ombres et de lumières pour intensifier le caractère dramatique de la scène. Cette oeuvre a connu une destinée particulière puisqu'elle a été achetée pour Göring à Paris au cours de la senconde Guerre mondiale. Retrouvé en Allemagne après la guerre, le tableau est renvoyé en France et déposé à Dijon en 1954 comme oeuvre « MNR » (Musées nationaux récupération), car son propriétaire n'avait pas pu être alors retrouvé.

