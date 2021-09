Le Mans Médiathèque Louis-Aragon Le Mans, Sarthe Maître Corbeau et autres animaux Médiathèque Louis-Aragon Le Mans Catégories d’évènement: Le Mans

Maître Corbeau et autres animaux

Médiathèque Louis-Aragon, 9 octobre 2021, Le Mans.

Médiathèque Louis-Aragon, le samedi 9 octobre à 10:45

Histoires, comptines et jeux de doigts avec les bibliothécaires. Pour les enfants, de 0 à 4 ans. Durée : 20 min

Gratuit, sur réservation

Médiathèque Louis-Aragon 72000 Le Mans, 54 rue du Port

2021-10-09T10:45:00 2021-10-09T11:05:00

