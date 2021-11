MAÎTRE BELLONI Le Mans, 12 décembre 2021, Le Mans.

MAÎTRE BELLONI Le Mans

2021-12-12 – 2021-12-12

Le Mans Sarthe

Festival Noël prend ses Quartiers. « Maître Belloni », de la compagnie Théâtre de l’équinoxe. À la veille de Noël, des marionnettes prennent vie pour sauver leur vieux marionnettiste qui est malade. Dès 3 ans. 15h et 17h. 40 min. Genre : Opéra pour marionnettes. Renseignements et retrait des places au Service du développement et de l’action culturels, 02 43 47 36 52.



