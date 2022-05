Maita Chen Vézelay, 26 août 2022, Vézelay.

Maita Chen Vézelay

2022-08-26 12:00:00 – 2022-08-26

Vézelay Yonne

EUR Pour la plus grande joie de vos papilles et de vos oreilles, venez prendre un apéritif agrémenté d’un concert gratuit. À la frontière entre musiques du monde et musiques actuelles, Chet Nuneta cultive fougueusement son goût du métissage avec cet hommage à la terre mère, puissant écho aux luttes féminines et aux voix qui défendent notre environnement naturel.

