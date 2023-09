3ème balade d’automne à Maisontiers Maisontiers, 8 octobre 2023, Maisontiers.

Maisontiers,Deux-Sèvres

L’association de Maisontiers organise une troisième balade d’automne à Maisontiers le dimanche 8 octobre. Deux randonnées sont proposées au départ de la salle communale Les Itériens. Départ à 8 h 30 pour un parcours d’environ 15 kilomètres et à 10 h au plus tard pour le parcours de 5 kilomètres. Inscription souhaitée au 06 49 98 44 84 par sms ou par mail viviernadine79@gmail.com Inscription : 5 € par adulte avec ravitaillement et apéritif..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . .

Maisontiers 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



The Maisontiers association is organizing its third autumn walk in Maisontiers on Sunday October 8. Two walks are proposed, starting from the Salle Communale Les Itériens. Departure at 8.30 a.m. for the 15-kilometer route, and 10 a.m. at the latest for the 5-kilometer route. To register, please call 06 49 98 44 84 by sms or e-mail viviernadine79@gmail.com Registration: 5? per adult with refreshments and aperitif.

La asociación Maisontiers organiza el domingo 8 de octubre su tercer paseo de otoño en Maisontiers. Habrá dos recorridos que saldrán del ayuntamiento de Les Itériens. La salida está prevista a las 8.30 h para el recorrido de 15 km y a las 10 h como muy tarde para el de 5 km. Para inscribirse, llame al 06 49 98 44 84 por mensaje de texto o envíe un correo electrónico a viviernadine79@gmail.com Inscripción: 5? por adulto, incluidos refrescos y un aperitivo.

Der Verein von Maisontiers organisiert am Sonntag, den 8. Oktober, einen dritten Herbstspaziergang in Maisontiers. Es werden zwei Wanderungen angeboten, die vom Gemeindesaal Les Itériens aus starten. Abfahrt ist um 8:30 Uhr für eine Strecke von etwa 15 Kilometern und spätestens um 10 Uhr für die 5 Kilometer lange Strecke. Anmeldung erwünscht unter 06 49 98 44 84 per SMS oder per E-Mail viviernadine79@gmail.com Anmeldung: 5 ? pro Erwachsener mit Verpflegung und Aperitif.

Mise à jour le 2023-09-27 par CC Airvaudais Val du Thouet