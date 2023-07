Visite guidée des extérieurs du château de Maisontiers, dans le cadre des Mercredis de l’été, en Airvaudais-Val du Thouet Maisontiers, 16 août 2023, Maisontiers.

Maisontiers,Deux-Sèvres

Visite guidée des extérieurs du château de Maisontiers, avec les propriétaires, M. et Mme De Lépinay. Animation gratuite. Rendez-vous à 15 h au château. Chaque mercredi, l’Office de Tourisme Airvaudais-Val du Thouet propose une animation sur le territoire à faire entre amis, en famille ou en solo : randonnées commentées, balades canoë, visites sensorielles… La programmation est disponible dans les images..

2023-08-16 fin : 2023-08-16 . .

Maisontiers 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Guided tour of the exterior of Château de Maisontiers, with the owners, Mr. and Mrs. De Lépinay. Free entertainment. Meet at 3pm at the château. Every Wednesday, the Airvaudais-Val du Thouet Tourist Office proposes a local activity to enjoy with friends, family or on your own: guided hikes, canoe trips, sensory tours… The program is available in the images.

Visita guiada del exterior del castillo de Maisontiers, con los propietarios, el Sr. y la Sra. De Lépinay. Entrada gratuita. Cita a las 15:00 h en el castillo. Todos los miércoles, la Oficina de Turismo de Airvaudais-Val du Thouet propone una actividad local para disfrutar con amigos, en familia o en solitario: paseos guiados, excursiones en canoa, visitas sensoriales… El programa está disponible en las imágenes.

Geführte Besichtigung der Außenanlagen des Schlosses Maisontiers mit den Eigentümern, Herrn und Frau De Lépinay. Die Animation ist kostenlos. Treffpunkt um 15 Uhr am Schloss. Jeden Mittwoch bietet das Fremdenverkehrsamt Airvaudais-Val du Thouet eine Veranstaltung in der Region an, die Sie mit Freunden, der Familie oder allein unternehmen können: kommentierte Wanderungen, Kanufahrten, Besichtigungen mit Sinneseindrücken… Das Programm ist in den Bildern zu sehen.

