MAISONS, une nouvelle exposition du MAHHSA Musée d'Art et d'Histoire de l'Hôpital Sainte-Anne Paris

Paris

Date et horaire exacts : Du 19 novembre 2021 au 17 avril 2022 :

mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche de 13h à 19h

payant

Le Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne (MAHHSA) présentera du 19 novembre 2021 au 17 avril 2022 une nouvelle exposition thématique consacrée à une représentation à la banalité trompeuse : la maison, au travers d’œuvres choisies dans le Collection Sainte-Anne, mais aussi grâce à certains travaux d’artistes contemporains. Sous l’apparence d’une extrême simplicité, la maison permet de développer de multiples images personnelles, des conceptions idéologiques et architecturales, des modes d’existence ou des choix de vie, des projections imaginaires ou des métaphores. L’exposition Maisons s’organisera autour de quatre types de représentations, basées sur ce que les œuvres de la Collection Sainte-Anne nous ont donné à voir de façon prédominante. La maison-hôpital – Rêve d’habitation – Vers la demeure – A l’intérieur de l’intime. Aux près de 110 œuvres appartenant à la Collection Sainte-Anne, produites par des artistes français, suisses, brésiliens, indiens ou encore sénégalais, entre la fin du XIXe siècle et les années 2000, seront jointes une douzaine d’œuvres venues notamment de quatre Fonds régionaux d’art contemporain et du CNAP. Ces œuvres d’artistes contemporains, qui ont fait eux-mêmes le choix du thème de la maison, apporteront un contrepoint conceptuel à une approche d’apparence plus intimiste et spontanée. Un dialogue, que le MAHHSA a déjà proposé par le passé dans ses expositions, qui participe de la volonté de déstigmatiser le regard porté sur les œuvres produites dans un contexte hospitalier. Pour plus d’informations sur l’exposition et la programmation associée du Musée, n’hésitez pas à visiter notre site web : https://musee.mahhsa.fr Avec la participation des Fonds régionaux d’art contemporain Bretagne – Normandie Rouen – PACA – Picardie et du Centre national des arts plastiques. Expositions -> Beaux-Arts Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne Centre hospitalier Ste-Anne – 1 rue Cabanis Paris 75014

6 : Glacière (311m) 6 : Saint-Jacques (460m) 21 et 62 B : Denfert-Rochereau

Contact : Musée d’Art et d’Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne (MAHHSA) 0145658696 musee@mahhsa.fr https://musee.mahhsa.fr/ https://www.facebook.com/museemahhsa https://twitter.com/CeeMahhsa Expositions -> Beaux-Arts Étudiants;Insolite;Expos;En famille;Enfants

Musée d'Art et d'Histoire de l'Hôpital Sainte-Anne
Centre hospitalier Ste-Anne - 1 rue Cabanis
Paris