Place de la République, église, le dimanche 17 octobre à 16:30

Des belles demeures du XVIIIe siècle, en passant par les maisons caractéristiques des tisserands et les maisons balnéaires par exemple, levez les yeux et laissez vous conter l’histoire de ces maisons. Journées nationales de l’architecture Place de la République,église Place de la République, 72130 Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

2021-10-17T16:30:00 2021-10-17T18:00:00

